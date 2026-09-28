Nonostante Abbanoa avesse comunicato ad agosto un intervento entro la fine del mese, nella strada sotto il ponte di via la Palma continua a piovere da una tubatura. La situazione va avanti da quattro anni ormai, con l’acqua che finisce sulla strada e sulla pista ciclabile formando pozzanghere e melma.

A segnalare il problema è Andrea Serra, che da tempo denuncia quella che considera una perdita mai risolta. Negli anni, racconta, ci sono state chiamate, sopralluoghi di ditte incaricate da Abbanoa e segnalazioni inviate via Pec anche al comune. L’ultima chiamata risale a poco prima dell’estate, quando dall’azienda era arrivata la promessa di un intervento.

Ad agosto Abbanoa aveva spiegato che i lavori erano stati programmati nelle settimane successive e che sarebbe stato necessario sostituire alcuni pezzi speciali della condotta, interrompendo la linea che alimenta il Poetto. Un’operazione rinviata per evitare disagi nel periodo estivo.

Ma alle porte di ottobre l’acqua continua a scorrere sotto il ponte. E per chi attraversa la strada in bici resta una situazione che, dopo quattro anni di segnalazioni, non è ancora arrivata a una soluzione.

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