Un ristorante del centro di Cagliari è stato chiuso dai carabinieri del Nas dopo un controllo che ha fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali.

L’ispezione, avvenuta nella serata di lunedì nell’ambito di una serie di verifiche mirate alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza alimentare, ha riguardato un locale gestito da una donna di 46 anni residente in città.

Secondo quanto accertato dai militari, il laboratorio alimenti presentava diffuse condizioni di degrado: pavimenti e pareti sporchi e unti, fili elettrici scoperti, frigoriferi in pessimo stato di pulizia e la presenza di insetti morti. In un locale antibagno, adibito anche a spogliatoio del personale, era stato ricavato un deposito di alimenti, mentre uno dei servizi igienici risultava scollegato dalla rete fognaria.

Durante i controlli è inoltre emersa la mancata applicazione del piano di autocontrollo Haccp, con assenza di registrazioni relative alle operazioni di prevenzione previste dalla normativa.

Alla luce delle violazioni riscontrate, i carabinieri del Nas hanno disposto la sospensione immediata dell’attività di preparazione e somministrazione di cibi e bevande, vietandone la riapertura fino al ripristino delle condizioni igieniche e strutturali previste per legge. Contestate anche sanzioni amministrative per un totale di 3.000 euro.

