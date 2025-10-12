Ottant’anni al fianco dei cittadini, il patronato Acli di Cagliari festeggia con uno sguardo al futuroUn’occasione per ripercorrere la lunga storia dell’ente, ma anche per annunciare nuove iniziative rivolte al mondo del lavoro
Ottant’anni di impegno al servizio della comunità. È il traguardo che il Patronato Acli di Cagliari celebra martedì con un evento ufficiale all’Hotel Regina Margherita, alla presenza del presidente nazionale Paolo Ricotti e delle istituzioni locali. Un’occasione per ripercorrere la lunga storia dell’ente, ma anche per annunciare nuove iniziative rivolte al mondo del lavoro.
I numeri degli ultimi tre anni parlano chiaro: sono oltre 39 mila le pratiche aperte tra il 2022 e il 2024, con un netto incremento tra il 2023 e il 2024, passate da 11.648 a 13.215. Un dato che testimonia l’aumento delle richieste di assistenza e il crescente bisogno di supporto da parte della popolazione, in un contesto economico e sociale ancora incerto.
Durante la mattinata, i vertici del patronato hanno illustrato alla stampa i dati aggiornati sull’attività e sottolineato il ruolo sempre più centrale dell’ente nel garantire tutela, orientamento e prossimità, specialmente nei momenti di difficoltà.
Ma l’anniversario è anche l’occasione per guardare al futuro. Nel corso dell’incontro è stata infatti annunciata la nascita di una nuova Agenzia di Servizi per il Lavoro, uno sportello dedicato alla consulenza e all’orientamento professionale, pensato per accompagnare lavoratori e disoccupati nella ricerca di nuove opportunità e nella gestione dei propri diritti.
«La crescita delle richieste che riceviamo ogni anno dimostra quanto sia fondamentale continuare a investire in servizi di prossimità e accompagnamento – ha dichiarato Paolo Ricotti –. Con il nuovo sportello dedicato al lavoro, vogliamo rafforzare ancora di più la nostra presenza sul territorio e rispondere in modo concreto ai bisogni delle persone».
Il Patronato Acli, fondato nel 1945, si conferma così una realtà radicata e in continua evoluzione, capace di rinnovarsi e adattarsi alle sfide del presente senza mai perdere di vista la propria missione: essere al fianco dei cittadini.