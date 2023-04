«Siamo stupiti, chiediamo pubblicamente di avere maggiori informazioni sulla vicenda». Il presidente di Confcommercio Sud Sardegna, Alberto Bertolotti, e il collega di Federalberghi, Fausto Mura, non vogliono restare a guardare mentre Luna Rossa lascia Cagliari dopo lo scontro con la Regione per la prima tappa delle World Series, gare preparatorie verso l’America’s Cup (QUI LA NOTIZIA).

«Dopo gli ultimi dolorosi anni che hanno colpito il settore, questa decisione rappresenterebbe un grave passo indietro, considerato che l’evento avrebbe avuto un impatto economico decisivo», spiegano i due rappresentanti delle associazioni imprenditoriale, «Cagliari attende dal 2020 di essere capitale della vela e a ciò ci eravamo preparati prima della tragedia Covid. Le risorse pubbliche a disposizione andrebbero implementate e non ridotte, al fine di garantire un rilancio strategico per il turismo isolano e per la conoscibilità della Sardegna in tutto il mondo».

La presa di posizione è stata dell’assessore al Turismo, Gianni Chessa, pronto a togliere i sei milioni di euro previsti come finianziamento per l’evento delle formula uno del mare: «Come Confcommercio e Federalberghi Sud Sardegna chiediamo alla Giunta regionale di tornare sulla sua paventata decisione, perché Cagliari - che ricordiamo essere anche la base di Luna Rossa - possa riavere un ruolo di primo piano e non manchi l’appuntamento con il parterre internazionale dell’America’s Cup, con tutte le conseguenti ricadute positive».

