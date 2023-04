Cagliari non ospiterà le World Series e, dunque, Luna Rossa – imbarcazione gioiello del team Prada – non gareggerà per la qualificazione alla prestigiosa America’s Cup solcando il Golfo degli Angeli. Il tutto nonostante un finanziamento di regionale di sei milioni e centomila euro, che non potrà essere utilizzato in quanto la grande kermesse velistica approderà quasi certamente in Spagna.

Dietro c’è una polemica che si è aperta con la Regione sull’organizzazione dell’evento, che nell’Isola ci si aspettava come prima tappa europea. La versione dell’assessore al Turismo Gianni Chessa, rintracciato telefonicamente poco fa: «Avevamo raggiunto un accordo per portare a Cagliari, dal 12 al 15 ottobre, le World Series. Sono venuti in assessorato gli organizzatori e abbiamo raggiunto un accordo sulla parola per l’organizzazione della prima data della manifestazione in Europa a fronte di un finanziamento di 6 milioni e centomila euro», spiega Chessa. «Non sono bruscolini ma ho preso l’impegno di reperirli attraverso l’Omnibus, ma non è stata esibita la documentazione richiesta per permettere agli uffici dell’assessorato di impostare un contratto di promozione dell’Isola nel mondo. Ma, nonostante questo, ho di nuovo portato la richiesta in Finanziaria. Nel frattempo abbiamo intercettato alcuni giornali spagnoli, che riportavano una notizia secondo cui la prima tappa in Europa se l’era aggiudicata Vilanova in Spagna».

Conclusione netta: «Per una questione di correttezza istituzionale, ritengo che nessuno può calpestare la nostra dignità. Ci avevano proposto, per 6,1 milioni, a chiedere la prima tappa delle World Series in Europa. E nelle interlocuzioni era emerso chiaramente. E se non sarà la prima tappa in Europa, arrivederci: non ci faremo di certo prendere in giro. La porta resta aperta, purché resti in piedi la proposta della prima tappa in Europa da disputarsi a Cagliari».

Il gruppo dei Progressisti del Consiglio regionale fa sapere che presenterà nei prossimi giorni «una dettagliata richiesta di accesso agli atti rispetto alla gestione della tappa cagliaritana dell’AC World Series dell’America’s cup. La vicenda appare, almeno da quando si apprende dalle prime ricostruzioni giornalistiche, segnata da un inaccettabile pressappochismo. A cui si aggiunge una mancanza, ormai cronica quando si parla di Assessorato al Turismo, di condivisione e di trasparenza. È nostra intenzione fare piena luce sulla questione così come stiamo contribuendo a fare su tutte le attività connesse con la spesa e la programmazione turistica regionale».

