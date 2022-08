Folle inseguimento per le vie di Cagliari dopo il mancato stop di un motociclista all’alt imposto dalla polizia locale in via is Mirrionis.

Dopo una corsa di svariati minuti il fuggitivo, inseguito dagli agenti, ha imboccato una via senza uscita nel quartiere di Pirri, disfandosi di un borsello lanciato oltre un cancello. Quindi ha ripreso la marcia speronando gli agenti in sella alle moto di servizio e causando ad uno dei due la frattura di tibia e perone.

Ritrovate all’interno del borsello tre buste sottovuoto di cocaina per un totale di 165 grammi ed un’ingente quantità di denaro, contante riconducibile allo spaccio.

Le ricerche continue, anche grazie all’ausilio dei carabinieri, e la descrizione degli agenti hanno permesso di identificare il responsabile, un 30enne arrestato in serata nella propria abitazione nel quartiere Sant’Elia.

L’uomo, processato nella mattinata odierna per direttissima, è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione, patteggiati con 3 anni di reclusione da scontare agli arresti domiciliari e 13mila euro di multa.

(Unioneonline/v.l.)

