“Ringrazio Andrea Floris per il buon lavoro svolto nel corso del suo mandato, seppur breve, come Assessore dello sport, patrimonio e tributi del Comune di Cagliari, nell’interesse esclusivo della città di Cagliari e dei cittadini. Per lui parlano la competenza e i risultati raggiunti. Con le dimissioni, richieste dal Sindaco, e rassegnate due giorni fa si è chiusa un’esperienza di buon governo”.

Lo afferma Andrea Biancareddu, segretario regionale dell’Udc e assessore della Pubblica istruzione della Regione sarda.

A due giorni dalle dimissioni di Floris dall’incarico che aveva nell’esecutivo del Comune di Cagliari, interviene il segretario del partito: “Tutti sono testimoni della qualità dell’operato svolto dal nostro assessore – afferma Biancareddu - e questo è stato testimoniato dai numerosi interventi in aula, dopo le comunicazioni delle dimissioni, da parte di numerosi consiglieri di opposizione e di maggioranza”.

“In questo anno, grazie ad Andrea Floris, sono stati portati avanti molti progetti che hanno dato grande risalto alla città. Ad ultimo – prosegue Biancareddu -, ma non per importanza vorrei anche ricordare i buoni risultati ottenuti nella gestione del Patrimonio e dei Tributi, due settori fondamentali e spesso dimenticati. L’Udc Sardegna e il sottoscritto rinnovano apprezzamento e stima ad Andrea Floris con l’auspicio – conclude il segretario regionale - che questa esperienza sia il preludio di un percorso politico nel quale potrà dimostrare il suo valore”.

