“Colleziona” reati su reati: Cagliari, divieto di soggiorno per un 39enneDal 2009 si è reso responsabile di violazioni contro il patrimonio, in materia di armi e di droga. Tribunale e Questura lo allontanano
Divieto di soggiorno nel comune di Cagliari per la durata di 3 anni, per un uomo, un 39enne residente nel territorio del Sud Sardegna, noto alle Forze dell’ordine per essersi reso responsabile di numerosi reati contro il patrimonio, in materia di armi e di stupefacenti, a partire dal 2009.
La misura di prevenzione è stata eseguita dalla Polizia di Stato, a seguito dell’istruttoria effettuata dalla Divisione Polizia Anticrimine, dopo l’ok dell’autorità giudiziaria e del questore.
L’uomo, già destinatario del provvedimento dell’avviso orale del Questore di Cagliari, alla luce dell’accertata pericolosità sociale, nel corso del 2024 era stato più volte denunciato dalla Squadra Volanti della Questura, per le ipotesi di reato di ricettazione e di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, commessi nel territorio della città di Cagliari.
Pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti della pericolosità qualificata, l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’applicazione del divieto di soggiorno nel capoluogo.
(Unioneonline)