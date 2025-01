Viveva sotto un albero, nello sterrato tra via Campeda e via Mandrolisai a Cagliari, San Michele, da diversi mesi: oggi pomeriggio un clochard di 61 anni è stato trovato senza vita da una persona che ha subito dato l'allarme. Inutile l'intervento del 118. Il caso è passato nelle mani dei carabinieri del nucleo radiomobile: sul corpo nessun segno di violenze.

Video di Matteo Vercelli

Per questo l'ipotesi avanzata è che l'uomo sia morto, nel suo rifugio di fortuna, per un malore o per le sue precarie condizioni di salute, dovute anche alle condizioni di enorme disagio in cui viveva. Era conosciuto dagli operatori delle Unità di Strada del Comune e dalle associazioni di volontariato che si occupano delle persone che vivono senza una casa: il 61enne riceveva degli aiuti ma avrebbe rifiutato le soluzioni di sistemazione in una struttura che gli sono tate proposte.

Il corpo dell'uomo è stato poi portato nelle camere mortuarie del cimitero di San Michele a disposizione dell'autorità giudiziaria.

