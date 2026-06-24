Domenica 28 giugno la viabilità nella zona di viale Diaz subirà alcune modifiche per consentire lo svolgimento di lavori stradali. Per permettere l'avanzamento dei cantieri e ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti, il Comune ha previsto previste alcune chiusure e deviazioni.

Le prime disposizioni riguardano viale Diaz in direzione Poetto dalle 8 alle 17. Il tratto compreso tra piazza Amendola e via Sonnino (in corrispondenza della rotonda di piazza Amendola, prima uscita successiva all'innesto con via Pirastu) sarà completamente chiuso al traffico. In questa porzione di strada potranno circolare esclusivamente i mezzi di soccorso e i veicoli diretti ai passi carrabili.

Le modifiche interesseranno anche via Pirastu, dove verrà chiusa la corsia di destra per chi viaggia da via Campidano verso viale Diaz. Inoltre, in via Campidano, nel tratto di strada compreso tra via Pirastu e via Sonnino, il senso di marcia verrà temporaneamente invertito e la circolazione sarà gestita direttamente dal personale su strada.

Nella stessa fascia oraria si applicheranno le disposizioni di una seconda ordinanza che interessa un altro tratto di viale Diaz, sempre in direzione Poetto. Nello specifico, la strada sarà chiusa alla circolazione tra via Sonnino e viale Cimitero. Anche in questo caso, il transito rimarrà garantito unicamente per l'accesso ai passi carrabili e per il passaggio di mezzi di soccorso, vigili del fuoco e polizia.

(Unioneonline/A.D)

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