A Cagliari dal 31 marzo 2023 riparte il servizio di carte di identità a domicilio.

Lo annuncia una nota del Comune, dove si legge: «I cittadini impossibilitati a recarsi allo sportello per documentati e comprovati motivi come degenza presso strutture ospedaliere e/o cliniche situate nel territorio comunale, impossibilità, anche temporanea, a recarsi presso gli appositi sportelli comunali per impedimenti fisici, ospitalità presso strutture protette, clausura di religiosi, potranno richiedere la carta di identità al proprio domicilio».

Informazioni di carattere generale potranno essere richieste al call center dei Servizi Demografici che risponde al numero 070.6774003 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11,30 alle 12,30 o inviando una mail all'Ufficio di Città di riferimento territoriale:

ufficiodicitta3@comune.cagliari.it (Via Montevecchio)

ufficiodicitta4@comune.cagliari.it (Via Castiglione)

ufficiodicitta5@comune.cagliari.it (Via Carta Raspi)

municipalita@comune.cagliari.it (Via A. Riva Villasanta)

Nella mail è necessario indicare il motivo della richiesta e fornire il proprio numero di telefono ed indirizzo. Successivamente, si verrà ricontattati dall'operatore per avviare la procedura.

«Un’Amministrazione comunale – commenta l’assessore Marina Adamo - si misura sulla sua capacità di erogare nuovi servizi per i residenti e di avvicinare cittadini e Pubblica Amministrazione. I Comuni sono istituzioni di prossimità e la prossimità si deve vedere nei fatti. Il Comune di Cagliari in quest’ottica non lascia indietro nessuno, pensando anche ai suoi cittadini impossibilitati a recarsi fisicamente negli uffici, rende disponibile il servizio di Carta di identità a domicilio. Il focus della nostra azione pubblica è infatti il principio di Responsabilità volto alla soddisfazione del cittadino».

