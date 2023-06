Oltre 500.000 chilometri di viaggio, la maggior parte in autostop o con mezzi via terra.

È la storia di una missione, quella di Gianpaolo Imbriani (QUI L’INTERVISTA) che nel 2013 ha cominciato ad attraversare 115 Paesi per ricordare il fratello Carmelo, ex attaccante fra le altre di Napoli, Cosenza e Benevento scomparso il 15 febbraio 2013 per una leucemia.

L’ha presentata al Cagliari Club Pavoletti, in via della Pineta, alla presenza come ospite speciale di Marco Mancosu, che da Carmelo Imbriani è stato allenato per un breve - ma significativo - periodo all’inizio della stagione 2012-2013 a Benevento, un momento della sua carriera che ricorda particolarmente per l’incontro con una persona a cui è rimasto molto legato.

