Due uomini di 24 e 45 anni sono stati arrestati dalla polizia a Cagliari dopo aver tentato di rubare uno scooter parcheggiato nella zona del Poetto.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi. I due, già noti alla polizia, secondo la ricostruzione della questura avrebbero tentato di caricare il motociclo su un furgone per portarlo via salvo poi abbandonarlo in strada probabilmente perché scoperti da qualcuno che nel frattempo aveva allertato la polizia con una chiamata al 112.

Dopo aver trovato lo scooter, gli agenti della squadra mobile sono riusciti ad intercettare il furgone con i due uomini a bordo. Sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso mentre lo scooter è stato restituito al proprietario.

(Unioneonline/A.D)

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