Un carcere costruito per il 41-bis, ma la sezione non è mai stata aperta. È la situazione del carcere di Uta, “denunciata” ora anche dal procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, che ha parlato delle criticità delle strutture penitenziarie.

«Bisogna ampliare la carceri che già ci sono», spiega, «da venti anni sento dire che per costruire un carcere ci vogliono sette anni. Due soli carceri sono costruiti per il 41 bis: Sassari e Cagliari, dove in quest'ultimo la sezione non si riesce ad aprire».

La motivazione, evidenzia Gratteri, sarebbe da cercare nel personale a disposizione: «Purtroppo con pochi agenti di polizia penitenziaria non si può applicare efficacemente il regime di alta sicurezza». Ampliare il numero delle persone sottoposte al regime dell’alta sicurezza, consentirebbe di “snellire” quello dei detenuti al 41 bis: «Ne avremmo almeno un centinaio in meno».

