Tre auto coinvolte, tre feriti e altrettante ambulanze arrivate in soccorso. Sono i numeri dell’ennesimo incidente avvenuto oggi a Cagliari, in una giornata infernale per gli automobilisti. A tutte le ore. Sinistri non gravi, per fortuna, che hanno provocato ingorghi, blocchi e l’impossibilità di circolare per ore.

L’ultimo in ordine di tempo (in foto) sulla Statale 195 Racc, in direzione ponte della Scafa. Un tamponamento a catena sulla cui dinamica deve ancora essere fatta chiarezza. Intanto un altri impatto si è registrato in viale San Vincenzo. Mentre in via Roma restano problemi causati dal cedimento dei cavi della metropolitana leggera (ancora da realizzare) in viale Colombo, all’altezza di piazza Deffenu.

A peggiorare la situazione, anche un altro tamponamento, sull’Asse mediano, all’altezza di Genneruxi. A Cagliari il caos (ormai) quotidiano è servito.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata