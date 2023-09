«Sono onorato di ricoprire l’incarico di comandante regionale dei Carabinieri in Sardegna». Queste le parole del generale di brigata Stefano Iasson al termine della cerimonia per il passaggio delle consegne con il suo predecessore, generale di brigata Francesco Gargaro rimasto al comando Legione Sardegna per due anni e nove mesi.

Nel piazzale della caserma di via Sonnino, davanti alle autorità militari, civili e religiose, la cerimonia di é svolta alla presenza del comandante interregionale "Podgora", generale di corpo d’armata Enzo Bernardini: «Ringrazio il generale Gargaro per quanto fatto e auguro il meglio al nuovo comandante. Sono due ufficiali ottimi e per questo come Arma ne siamo fieri. Soprattutto perché teniamo a una terra meravigliosa come la Sardegna».

Gargaro ha ringraziato tutti per questi quasi tre anni ricordando «il lavoro fatto per la sicurezza dei sardi»: ora andrà a Roma per dirigere il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Felice per il nuovo incarico anche Iasson: «Farò del mio meglio», ha ribadito il generale che come ultimo incarico ha comandato la seconda Brigata Mobile.

