Questa mattina nella sede del comando provinciale carabinieri di Cagliari, si è svolta la cerimonia di consegna dei gradi a quattro ufficiali recentemente promossi.

Il comandante provinciale, generale di brigata Luigi Grasso, nel consegnare personalmente i distintivi di grado, ha voluto sottolineare come «ogni avanzamento nella carriera rappresenti una tappa fondamentale nel percorso umano e professionale di ciascun carabiniere. Ogni promozione è una pietra miliare nel nostro cammino. Non è solo il riconoscimento di ciò che si è fatto, ma anche e soprattutto una rinnovata assunzione di responsabilità verso la collettività. È un punto d’arrivo che coincide con un nuovo inizio: nuove sfide, nuove aspettative, sempre nel segno del servizio ai cittadini».

A ricevere i gradi, per effetto delle recenti promozioni sono stati:

Il Colonnello Daniele Credidio, attualmente al Comando del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Cagliari, è in servizio nel capoluogo sardo dal febbraio 2024. Ufficiale proveniente dall’Accademia Militare di Modena e dalla Scuola Ufficiali Carabinieri, ha maturato una significativa esperienza investigativa e di coordinamento sia in ambito territoriale che presso il Comando Generale dell’Arma, dove si è occupato di criminalità organizzata e impiego del personale. Laureato in Giurisprudenza, ha successivamente approfondito gli studi nelle Scienze della Sicurezza, in criminologia e nel diritto internazionale umanitario come Consigliere Giuridico nelle Forze Armate.

Il Tenente Colonnello Nadia Gioviale, Comandante della Compagnia Carabinieri di Sanluri dal settembre 2024, ha alle spalle una solida esperienza nei reparti territoriali e in quelli speciali per essere stata al comando dei NAS di Cagliari. Dopo gli incarichi a Mogoro, Quartu Sant’Elena, Palermo e Catania, ha diretto dal 2020 al 2024 il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cagliari. Laureata in Giurisprudenza e Scienze dell’Amministrazione, ha frequentato il 47° Corso applicativo per ufficiali del ruolo speciale dell’Arma.

Il Maggiore Enrico Santurri, attualmente Comandante della Compagnia di Carbonia, guida le attività su un territorio vasto e complesso come quello del Sulcis, comprensivo di sedici comuni e dell’isola di Carloforte. Entrato nel mondo militare sin dalla Scuola Militare Nunziatella, ha proseguito la formazione all’Accademia Militare di Modena e alla Scuola Ufficiali Carabinieri, dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza. Ha ricoperto incarichi presso il XII° Reggimento Sicilia, il Nucleo Operativo di Catania Fontanarossa e la sezione “catturandi” del Nucleo Investigativo di Milano, conducendo importanti operazioni di contrasto alla criminalità organizzata.

Il Maggiore Simone Pietro Anelli, al comando della Compagnia Carabinieri di Cagliari dal settembre 2023, coordina quotidianamente l’azione delle Stazioni cittadine e del Nucleo Operativo e Radiomobile, garantendo il presidio del territorio urbano e dei quartieri periferici. Laureato in Giurisprudenza e proveniente dalla Scuola Militare “Teulié”, dove ha iniziato il suo percorso militari, e dall’Accademia di Modena, ha precedentemente guidato reparti territoriali a Bracciano, dov’era comandate della Compagnia, e i nuclei operativi a Mazara del Vallo e Napoli Stella, nonché operato nel XII Reggimento “Sicilia”.

La cerimonia, che si è svolta in un clima di sobria partecipazione, ha rappresentato non solo un momento formale di riconoscimento professionale, ma anche un’occasione per riaffermare i valori fondanti dell’Arma dei Carabinieri: merito, dedizione e servizio.

