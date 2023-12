Il Comune di Cagliari spenderà “solo” 688mila euro, «utili per organizzare tutto lo spettacolo in sicurezza». A disposizione ci sono anche alcune (ulteriori) centinaia di migliaia di euro finanziate dalle Regione. Il sindaco Paolo Truzzu snocciola la cifre sui costi del concerto di Capodanno di Marco Mengoni durante una conferenza stampa convocata per rispondere alle polemiche e dare le prime indicazioni su come si svolgerà l’evento della Fiera.

I soldi

Accanto a Truzzu a palazzo Bacaredda c’era anche l’assessora alla Cultura, Maria Dolores Picciau, protagonista negli ultimi giorni di scambi social al veleno, e anche l’uomo al quale è stata affidata l’organizzazione dell’intera manifestazione: si chiama Simone Ruscica, che a Cagliari l’anno scorso con la sua società, la F Group, aveva ricevuto con affidamento diretto l’allestimento degli alberi di Natale in piazza.

Truzzu ha sottolineato che «solo 250mila euro sono destinati all'esibizione del cantante, affidati a Live Nation per coprire spese esecutive e di produzione». Il resto del budget, è spiegato in una nota del Comune, è allocato per garantire la sicurezza e coprire i costi organizzativi dell'evento nel Quartiere Fieristico, «una scelta ponderata in collaborazione con le autorità competenti per massimizzare la sicurezza del pubblica».

«La spesa di 688mila euro è una delle cifre più basse che si spende in Sardegna per il concerto di San Silvestro», ha assicurato Truzzu.

La Fiera

Il sindaco ha poi spiegato perché la scelta della location è ricaduta sulla Fiera, con il numero chiuso: «Il motivo è legato della sicurezza pubblica», sia sotto il profilo della capienza dello spazio, «più ampio rispetto a quello di piazza Dei Centomila, inizialmente ipotizzato quando ancora non si sapeva quale sarebbe stato il cantante, capace di accogliere al massimo 13mila persone», che dei costi perché, conti alla mano, «sarebbero aumentati di circa 100mila euro». Ora la capienza è di 20 mila ma potrebbe salire a 28 mila.

L’assessora Picciau «ha parlato del favorevole connubio spettacolo-turismo per lo sviluppo del territorio».

i biglietti

L'accesso all'area del concerto sarà consentito tramite ticket gratuito da prenotare esclusivamente online, ma soltanto dopo gli esiti della riunione del Comitato d'ordine e sicurezza pubblica convocato per venerdì 15. Si ipotizza che i biglietti verranno resi disponibili a partire dal lunedì successivo. Esiste l’ipotesi che i cancelli di piazza Marco Polo vengano aperti alle 15 del 31 dicembre.

