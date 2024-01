«Oltre 20 mila persone hanno salutato il nuovo anno alla Fiera con un grande concerto di Marco Mengoni. Circa 2000 sono arrivate da oltre Tirreno, scegliendo Cagliari per le loro vacanze».

Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, esulta per il risultato – anche sul fronte del richiamo turistico – raggiunto dalla festa di Capodanno organizzata dal Comune. Nel suo bilancio per la notte di San Silvestro c’è spazio per un ringraziamento, che «va agli uomini della notte: forze dell’ordine, polizia locale, vigili del fuoco, personale sanitario, organizzatori e volontari». Ma anche per una stoccata: «Il successo di questa notte è dedicato a chi ha lavorato in silenzio, credendoci, incurante di polemiche strumentali e inutili».

Cagliari, ha aggiunto Truzzu, «è una città importante e lo sarà sempre di più».

