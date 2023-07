Manti stradali lisci e lucidi come lunghi specchi d’asfalto. Con la segnaletica orizzontale accesa di giallo e di bianco. I marciapiedi allineati e il verde curato. In centro e in periferia: da via Grazia Deledda a Via Sauro, da via Milano a viale Monastir. Sono oltre venti i cantieri stradali che l'amministrazione di Cagliari si prepara ad aprire da qui fino a ottobre. Investimento: oltre 2 milioni di euro.

«Già cominciati i lavori, in via Grazia Deledda, sono stati preceduti da un'attività di ricognizione delle condizioni delle strade in grado di evidenziare il loro livello di pericolosità», spiega il sindaco Paolo Truzzu. Sulla base di ciò e sulla portata dei flussi veicolari che si riversano nelle strade, è stato dunque elaborato un «programma degli interventi da realizzarsi prioritariamente», nei prossimi 3 mesi, «con le scuole chiuse, durante le vacanze estive», per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione.

«A questa prima fase – ha concluso Truzzu – ne seguiranno altre, perché uno degli obiettivi dell'amministrazione comunale è quello di migliorare la sicurezza stradale».

