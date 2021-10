Si è svolta alla caserma “Fin.m. Nicodemo Baccoli” a Cagliari la cerimonia per il cambio al vertice del Gruppo aeronavale della Guardia di finanza, con la presenza del generale di brigata Alessandro Carrozzo: al colonnello Ludovico Fulci succede il tenente colonnello Antonino Donato, che diventa il nuovo comandante.

Fulci, che ha una lunga esperienza e che è rimasto al vertice del reparto nell’Isola per cinque anni, andrà in congedo per limiti di età.

Il Gruppo aeronavale di Cagliari è una componente aeronavale che il Corpo ha voluto, ormai da tempo, dislocare in Sardegna soprattutto per tutelare le coste e il territorio dai traffici illeciti di qualsiasi natura realizzati via mare e per il controllo dei flussi migratori provenienti dalle coste nordafricane.

Numerose, sotto la direzione del colonnello Fulci, sono state le operazioni portate a termine nella lotta agli stupefacenti, al contrabbando, all’immigrazione clandestina.

