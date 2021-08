I cagliaritani prendono d'assalto il Poetto mentre il centro, nonostante il gran caldo e l'afa, diventa la meta per tanti turisti. Questa la cartolina da Cagliari il giorno di Ferragosto.

La spiaggia dei Centomila fin da presto è piena. Impossibile o quasi trovare un parcheggio, soprattutto nel primo tratto. Tutti in acqua a cercare un po' di fresco viste le alte temperature e l'umidità. Ma il centro città registra numerose presenze. Tanti i turisti in giro dalla Marina a piazza Yenne per arrivare a Castello.

Inevitabile la tappa nei bar e locali per bere qualcosa o per l'aperitivo. E poi ci sono i lavoratori. Tanti in un giorno di festa, e di domenica, sono impegnati: dai bar ai negozi, dai conducenti di mezzi pubblici alle attività commerciali aperte. C'è anche qualche irriducibile ambulante che ha piazzato la propria bancarella al parcheggio "cuore" a Sant'Elia sperando di vendere qualcosa. E poi ci sono tante altre categorie di lavoratori impegnati a garantire doversi servizi. Soprattutto chi non si ferma è il personale degli ospedali, quello del 118 e i volontari. Anche oggi il Covid non molla la presa. E al Santissima Trinità le ambulanze con pazienti in attesa non mancano.

