Il sindaco Massimo Zedda ha nominato l’ex magistrato Mario Marchetti presidente del Consiglio di indirizzo del Teatro Lirico di Cagliari.

Il ruolo di vertice dell’organo politico che guida la Fondazione è in genere ricoperto dal primo cittadino. Ma, si legge nell’atto che assegna l’incarico, Zedda deve affrontare delle «incombenze cogenti, pressanti e non delegabili» che non riguardano solo il capoluogo ma anche la Città metropolitana. Quindi si avvale di una facoltà concessa dalla legge.

Da qui la nomina di Marchetti, 85 anni, con un lungo passato al palazzo di Giustizia nel ruolo di inquirente e già componente del Cdi di via Sant’Alenixedda. «Una persona che oltre a possedere una elevata competenza», prosegue il provvedimento di nomina, «un’altissima qualificazione sia amministrativa che contabile e un’importante esperienza ai vertici di organi statali di livello costituzionale, può assicurare alla Fondazione non solo una conduzione improntata a regole di buona e trasparente gestione, ma anche un collegamento organico con il governo della città e della Regione».

(Unioneonline/E.Fr.)

