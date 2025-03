Semafori non perfettamente sincronizzati e auto in coda. Il traffico in via Roma a Cagliari non è certo una novità, soprattutto nelle ore di punta. Ma gli automobilisti che la percorrono ogni giorno, dall’inizio di questa settimana, si sono trovati davanti qualcosa di diverso: non sono più in funzione i semafori davanti all’ex stazione marittima, ora entrambi spenti e con il relativo attraversamento pedonale cancellato. «Non portava a nulla», segnala Yuri Marcialis, assessore comunale alla Mobilità. «Non era più utile, perché davanti ci sono i lavori in corso e finiva al cantiere. Quando sarà riaperta via Roma lato portici la viabilità dovrà essere ripensata».

I semafori spenti a metà di via Roma (foto Spignesi)

Al posto del semaforo a metà di via Roma ne è stato realizzato un altro, all’altezza della stazione Arst, nel nuovo attraversamento per i pedoni istituito in occasione della riapertura di piazza Matteotti. Ma qui iniziano i – nuovi – problemi per chi ha percorso tutto il lungoporto: è ben sincronizzato col precedente, quello alla fine di via Roma, ma non col successivo all’inizio di viale La Plaia, all’incrocio con via Sassari. Il risultato? Quando scatta il verde nel nuovo semaforo tempo 20 secondi (praticamente nulla, visto che nel mentre bisogna percorrere i circa 150 metri che separano i due semafori) e diventa arancione il successivo. Con inevitabili ripercussioni per la circolazione e rallentamenti.

Il nuovo semaforo in via Roma, all'altezza della stazione dell'Arst (foto Spignesi)

Il problema si presenta sempre, nelle ore di punta e quando c’è poco traffico, e soltanto per chi proviene dal lungoporto (per chi arriva da via Riva di Ponente questo disagio non c’è). Le prime tre-quattro vetture – al massimo – in partenza dal semaforo in prossimità dell’Arst riescono a passare, le successive sono costrette a fermarsi una seconda volta, col rosso che dura 30 secondi. Basta un minimo rallentamento in quel punto e rischia di non passare nessuno. Con una beffa ulteriore: quando il nuovo semaforo è rosso quello all’inizio di viale La Plaia rimane verde per diversi secondi senza che possa passare nessuno.

