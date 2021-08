Un 19enne è stato arrestato dai Falchi della Squadra Mobile di Cagliari perché sorpreso a vendere droga a un minorenne.

Il giovane pusher è stato notato sul lungomare, dopo aver ceduto una dose di marijuana a un 17enne.

Nella successiva perquisizione sono saltate fuori altre otto dosi pronte per essere smerciate, oltre banconote in contanti, frutto di altre compravendite. Nella sua abitazione, inoltre, è stato trovato un bilancino di precisione e altro materiale utile per il confezionamento della droga.

A quel punto gli agenti hanno fatto scattare gli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza direttissima davanti al giudice.

(Unioneonline/l.f.)

