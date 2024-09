Stamattina, la Guardia Costiera di Cagliari è intervenuta per soccorrere una donna che, nel corso di un'escursione con sup partita da Marina Piccola e proseguita lungo la costa, aveva accusato un malore. Italiana, di 47 anni, non era in grado di tornare a riva con le sue forze.

Le motovedette CP 320, con un mezzo veloce Hurricane A67 della Guardia Costiera di Cagliari, in tempi rapidi hanno raggiunto la zona e, grazie a un “rescue swimmer” (militare addestrato specificamente al soccorso in mare in ogni condizione meteo marina), hanno stabilizzato la donna per poi riportarla - a bordo della motovedetta - a Marina Piccola, dove è stata affidata alle cure del 118.

L’impiego del “rescue swimmer” ha permesso di svolgere l'intervento anche in acque rese insidiose a causa della presenza di scogli affioranti. In ausilio anche l’equipaggio dell’elisoccorso dell’Areus, che ha fornito supporto sanitario ai fini della stabilizzazione della donna.

