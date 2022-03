Un cagliaritano di 51 anni è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza. L’uomo, intorno alle 3 di questa notte, era alla guida della sua auto ed è stato controllato dai carabinieri del Radiomobile in piazza San Rocco. Sottoposto ad esame etilometrico, è emerso un tasso alcolemico pari a 1,28 grammi per litro al primo accertamento e anche al secondo.

La patente gli è stata ritirata e la macchina sottoposta a sequestro amministrativo. (Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata