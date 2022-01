Paura per un uomo di 71 anni, trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu dopo essere stato travolto da un'auto mentre attraversava in centro sulle strisce pedonali a Cagliari.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 19, in via Roma all'altezza della Rinascente.

L’uomo è stato violentemente scaraventato sull’asfalto. Il conducente della macchina si è fermato a prestargli soccorso.

Sul posto sono poi arrivati gli agenti della polizia municipale e un'ambulanza del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale. Le sue condizioni sono gravi.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata