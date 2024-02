Ha sbandato alla guida della sua auto per poi finire sopra la rotatoria di via Pisano a Cagliari. I soccorsi e i tentativi di rianimare Silvana Santagati, 76 anni, non sono purtroppo serviti: la donna è morta prima che il 118 potesse portarla d'urgenza in ospedale. Le è stato fatale un malore.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale che hanno verificato, anche grazie alle testimonianze, che la donna si era sentita male prima di bloccarsi con la sua auto su una rotatoria. Nessun incidente dunque. I soccorritori hanno tentato di rianimarla per diverso tempo e c'è stata anche la speranza di poterla trasportare in ospedale. Poi il cuore della 76enne, pensionata che viveva al Cep, ha smesso di battere.

Poco prima era a bere un caffè insieme a un familiare. Il corpo è stato restituito ai parenti.

