Il Consiglio di Stato ha restituito ieri, almeno in via provvisoria, i tavolini al Bar Florio, uno dei due locali di piazza San Domenico, nel quartiere di Villanova a Cagliari, sanzionati la scorsa settimana dal Comune con la decadenza dalla concessione del suolo pubblico per 18 mesi. Si tratta di una pronuncia cautelare, dunque non di merito, ma che almeno sino ai primi di gennaio permetterà all’attività di ricominciare a servire i clienti anche all’esterno.

La presidente della quinta sezione del Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospensiva che il difensore del locale, Aldo Luchi, aveva presentato contro gli effetti della sentenza del Tar Sardegna che aveva dato ragione al Comune, giudicando legittima la sospensione della concessione per 30 giorni: un provvedimento adottato dopo una sanzione della polizia locale, comminata perché la musica emessa dalle casse all'interno si sentiva anche sulla piazza. Era la seconda dello stesso tipo, da cui era derivata la decadenza per un anno e mezzo.

Ora la decisione è congelata, in attesa della pronuncia nel merito. Le prossime settimane, almeno al Florio, tornano i tavoli.

Francesco Pinna

