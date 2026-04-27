È stato sorpreso dai carabinieri in via Is Cornialias a Cagliari, mentre era intento ad armeggiare attorno ad un’auto in sosta. L’uomo, un 57enne disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, è stato quindi perquisito e trovato in possesso di una pinza e altri strumenti atti allo scasso che sono poi stati sottoposti a sequestro.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nella propria abitazione in attesa del giudizio con rito direttissimo che, secondo quanto disposto dalla competente Autorità Giudiziaria, si svolgerà nel corso della mattinata odierna.

(Unioneonline)

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