Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi in pieno centro città. Un bambino di 11 anni è stato investito da un’auto in transito mentre attraversava via Roma, una delle arterie più trafficate del capoluogo.

L’impatto è stato violento. Sul posto è arrivata in pochi minuti un’ambulanza del 118 che ha trasportato il giovane in codice rosso (per dinamica) al Brotzu, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul quadro clinico.

Gli agenti della polizia locale sono intervenuti per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Via Roma è rimasta parzialmente rallentata per permettere i soccorsi e le operazioni delle forze dell’ordine.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata