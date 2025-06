Si è chiuso con tre condanne il processo per la morte di Edmondo Atzori, l’84enne scomparso nel dicembre 2018 dalla casa di riposo di Gonnoscodina e ritrovato morto tre settimane dopo dal figlio Bruno, vicino alla strada provinciale per Simala.

La Corte d’assise di Cagliari ha inflitto due condanne a 8 mesi per omicidio colposo, con pena sospesa, ad Andreina Aresu e Alessandro Aresu e una a 2 anni per abbandono di incapace seguito da morte a Gaetano Calatri, anch’essa con la condizionale.

I giudici hanno accolto in parte la ricostruzione della Procura di Oristano, pur riducendo le pene richieste. I familiari della vittima erano già stati risarciti.

La morte, secondo l’autopsia, sarebbe avvenuta per assideramento, ma ancora non è comunque stato chiarito come Edmondo Atzori sia riuscito a uscire dal centro. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni, poi le difese potranno presentare appello.

