Incidente sull'asse mediano a Cagliari: quattro le persone ferite, tre le auto danneggiate e traffico paralizzato in uscita dalla città.

Il tamponamento è avvenuto nel primo pomeriggio dopo il cavalcavia di via Cadello e si sono formate lunghe file di vetture.

I feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e accompagnati in ospedale: le loro condizioni non sono gravi. Ingenti i danni alle auto coinvolte nell'incidente. Gli agenti della Polizia Locale sono al lavoro per ricostruire la dinamica e per stabilire eventuali responsabilità.

