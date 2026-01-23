l’incidente
23 gennaio 2026 alle 09:11
Cagliari, tamponamento sull’Asse Mediano: due feriti in codice giallo e traffico in tilt per un’oraLo schianto all’altezza di via Torricelli, direzione Brotzu
Incidente stradale questa mattina sull’Asse Mediano di Cagliari, dove un tamponamento ha coinvolto due veicoli. Lo scontro è avvenuto all’altezza di via Torricelli, direzione Brotzu.
Il bilancio è di due feriti, entrambi trasportati in ospedale in codice giallo. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione: il traffico cittadino ha subito forti rallentamenti, con auto in coda per oltre 50 minuti già da via Berlino.
(Unioneonline/v.f.)
