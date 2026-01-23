Incidente stradale questa mattina sull’Asse Mediano di Cagliari, dove un tamponamento ha coinvolto due veicoli. Lo scontro è avvenuto all’altezza di via Torricelli, direzione Brotzu.

Il bilancio è di due feriti, entrambi trasportati in ospedale in codice giallo. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione: il traffico cittadino ha subito forti rallentamenti, con auto in coda per oltre 50 minuti già da via Berlino.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata