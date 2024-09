Nonostante il braccialetto elettronico “antistalking” si è presentato sotto il luogo in cui lavora la ex.

Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato nella notte a Cagliari dai carabinieri della Radiomobile, giunti sul posto proprio grazie al dispositivo elettronico che ha segnalato la violazione dell’area di restrizione creata per proteggere la vittima.

I militari, giunti in via Doberdò, hanno colto il giovane in flagrante nei pressi del luogo di lavoro della vittima, una donna di 42 anni.

Il 23enne per le persecuzioni nei confronti della ex compagna era già sottoposto al divieto di dimora fuori dal comune di Assemini, ora la sua situazione si è aggravata. Si trova ai domiciliari nella propria abitazione in attesa del giudizio con rito direttissimo.

