In tre, forse quattro, hanno circondato un diciottenne che si trovava con la madre davanti alla stazione dell’Arst in piazza Matteotti, a Cagliari, gli hanno strappato la catenina d’oro che portava al collo e sono scappati.

L’ennesima aggressione in centro risale a questo pomeriggio: i malviventi, stando alla descrizione fornita dalla vittima ai carabinieri, sarebbero nordafricani, che per il momento sono riusciti a far perdere le loro tracce.

Il diciottenne e la madre, che si trovavano in zona per prendere un bus diretto verso un paese della provincia, hanno provato a rincorrerli e il ragazzo, nell’inseguimento, è caduto riportando delle lievi ferite.

Gli aggressori, che stavano per essere raggiunti, hanno gettato la catenina a terra, che è stata recuperata.

Il diciottenne è stato curato al Santissima Trinità, dove è stato trasportato a bordo di un’ambulanza del 118.

