Cagliari, stella di David nella sede di FdI: «E poi gli antisemiti siamo noi»Il simbolo, tracciato con vernice bianca, è stato subito segnalato dagli esponenti locali del partito
Una stella di David disegnata sulla porta del circolo di Fratelli d’Italia di Cagliari. Il simbolo, tracciato con vernice bianca, è stato subito segnalato dagli esponenti locali del partito, che parlano di un gesto grave e dal forte valore simbolico.
In una nota diffusa sui propri canali, FdI commenta l’accaduto collegandolo al clima politico attuale: «Per anni hanno raccontato che i razzisti e gli antisemiti fossero a destra. Ma, oggi, i fatti, come questo disegno nella porta della nostra sede, raccontano un’altra storia», si legge nel messaggio.
Il partito sottolinea inoltre come, a suo giudizio, manchino prese di posizione chiare da parte dell’area politica avversaria: «La sinistra dirà che sono pochi che sbagliano? Può darsi, ma non si vedono prese di distanza, condanne o dissociazioni evidenti», prosegue la nota.
