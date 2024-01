Viveva con i genitori a Pirri, Xuanming Guan, il quindicenne (ne avrebbe compiuto 16 il prossimo 8 febbraio) nato in Cina e residente a Cagliari, travolto e ucciso da un'auto mentre attraversava la strada questa mattina in via Peretti.

Il ragazzo stava andando a scuola: nel suo zainetto c'erano quaderni e libri. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, lo studente stava attraversando la strada - sulle strisce o immediatamente vicino - per raggiungere la corsia che dall'ospedale Brotzu porta all'Asse Mediano. Forse doveva arrivare alla fermata del bus che lo avrebbe portato a scuola. Proprio in quel momento è stato urtato dalla Fiat Punto condotta da una cinquantenne di Selargius.

La vittima è finita prima con il corpo sulla parte anteriore dell'auto e poi è stata sbalzata sull'asfalto.

L'automobilista si è fermata e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono subito arrivati i medici del 118, ma il cuore Xuanming Guan aveva già smesso di battere. In via Peretti sono arrivate le pattuglie della Polizia municipale. La Fiat Punto è stata sequestrata. Scontata l'apertura di un'inchiesta: l'automobilista sarà indagata per omicidio stradale.

