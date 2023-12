Spaccata all’alba in via Dante a Cagliari. I malviventi hanno usato un’auto come ariete per sfondare la vetrina del negozio di abbigliamento Taxi, all’angolo con via Cocco Ortu, da dove hanno rubato diversi vestiti griffati e anche alcune scarpe. Sono poi scappati con la stessa auto usata per il raid. Ingenti i danni.

«L’allarme è scattato alle 5,40 del mattino – spiega il titolare Luigi Cao –, hanno rubato un po’ di roba ma i danni maggiori sono quelli alla vetrata, alcune migliaia di euro. Quello che è successo è incredibile, non mi sarei mai aspettato un raid di questo tipo in pieno centro. Ora stiamo verificando con le forze dell’ordine se le telecamere dei negozi vicini hanno ripreso qualcosa».

Al clamoroso blitz dei ladri avrebbero assistito alcuni testimoni, in particolare una donna avrebbe visto i ladri scappare sull’auto usata per la spaccata.

Indaga la polizia.

