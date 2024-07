Tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Sono le accuse di cui deve rispondere un 36enne cagliaritano, arrestato dagli Agenti della Squadra Volante della Questura. Intorno alle 3 di ieri notte gli operatori sono intervenuti per una segnalazione di tentato furto in un negozio di Piazza Ichnusa.

Il malvivente, dove aver infranto l’ampia vetrina, era stato visto allontanarsi in direzione di Via Nuoro. Non era riuscito a rubare nulla.

Gli Agenti lo hanno individuato mentre cercava di rifugiarsi all’interno di un vano condominiale poco distante. Bloccato – a fatica perché ha opposto molta resistenza – è stato tratto in arresto.

