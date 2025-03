In caso di furto o spaccata il sistema di videosorveglianza del negozio segnalerà subito l’incursione alle centrali operative delle forze dell’ordine garantendo un intervento rapido di carabinieri o poliziotti.

È la novità del protocollo firmato oggi nella Prefettura di Cagliari tra il prefetto Giuseppe Castaldo e i rappresentanti di Confcommercio, Alberto Bertolotti, e di Confesercenti, Marco Medda.

Un’iniziativa importante a cui potranno aderire i titolari di attività commerciali e produttive. «Uno strumento per dare maggiore sicurezza», evidenzia il prefetto. «Non solo. Garantirà maggior prevenzione ma darà anche la possibilità di risalire ai responsabili».

Negli ultimi mesi ci sono stati alcuni furti nella zona di San Benedetto: casi concentrati nel tempo e nella stessa zona. «Ma i dati non sono preoccupanti», ribadisce Castaldo.

Bertolotti e Medda sono soddisfatti: «Un’opportunità da sfruttare. Diffonderemo tra tutti i commercianti e negozianti. Per fortuna comunque la situazione a Cagliari, così come nel sud Sardegna, non è per niente preoccupante: viviamo in un clima sereno».

La firma sul protocollo è stata messa davanti ai comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza e del vicario del questore di Cagliari.

© Riproduzione riservata