Cagliari è un'esplosione di colori e musica con il Sardegna Pride 2024. Sono in tanti e in tante giunte da ogni angolo dell’Isola, le persone che si preparano ad animare il centro cittadino al grido di «siamo umane». Quella che va in scena oggi a Cagliari è una giornata di riflessione, festa e impegno civile, focalizzata sulla lotta contro la "deumanizzazione", una pratica di emarginazione e stigmatizzazione che «sottolinea l’importanza di riflettere e agire contro questi processi», dicono gli organizzatori.

Sei carri sgargianti sono pronti a guidare la parata che si appresta a partire tra qualche minuto dal Parco della Musica a Cagliari da dove parte soprattutto una celebrazione alla vita e alla libertà. Il Sardegna Pride è così un inno all’amore in tutte le sue forme. Le bandiere arcobaleno sventolano fiere, affiancate dai Quattro Mori rivisitati con bandane colorate, simboli di Cgil, Uil, associazioni studentesche e partiti politici. Ma anche quella della palestina. Non poteva mancare il ricordo di Michela Murgia «una vera femminista internazionale».

Il Parco della Musica è un tripudio di ghirlande, cerchietti colorati e bolle di sapone, ma il cuore del Pride sono i diritti e la libertà. La creatività è il filo rouge del corteo, con messaggi e striscioni che celebrano la libertà sessuale e la lotta contro il patriarcato. Bambini, genitori, nonni e nonne di tutte le età hanno marciato insieme per supportare la comunità LGBTQIA+.

«Tutti devono avere gli stessi diritti, non esistono persone diverse da altre», è la frase che incarna alla perfezione lo spirito del Sardegna Pride 2024: un richiamo all’uguaglianza e alla libertà per tutti. Il serpentone colorato è pronto ad attraversare via Baccaredda, via Manzoni, piazza San Benedetto, piazza Garibaldi, via Sonnino e via Dante, prima di tornare al Village Pride del Parco della Musica. Francesca Melis

