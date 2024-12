Si era arrampicato sino al quarto piano di un palazzo nel quartiere Sant'Elia a Cagliari, ma ha perso l'equilibrio, è caduto ed è morto sul colpo.

La vittima è un cittadino tedesco residente in Svizzera, Georg Pfaffenroth, di 32 anni.

La vicenda, che risale alla notte appena trascorsa, è apparsa chiara agli inquirenti, tanto che la Procura ha deciso di non aprire alcuna inchiesta.

Stando a quanto trapela la coppia si trovava a Cagliari, in un palazzo di via Schiavazzi, dove la ragazza è residente, per le vacanze. I due avrebbero litigato e lui avrebbe lasciato l’abitazione.

Poi un ripensamento e un tentativo di riconciliazione. Ma la compagna sarebbe rimasta sulla sua posizione. Il trentaduenne allora nella notte ha tentato di arrivare alla casa, al sesto piano, arrampicandosi lungo il tubo.

Arrivato al quarto piano, però, ha perso l’equilibrio per poi precipitare. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri, che hanno condotto le indagini.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata