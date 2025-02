Cento metri di rete, per la pesca abusiva, dentro il canale di Terramaini-Mammarranca: la scoperta è stata fatta dai reparti terrestre e navale del Corpo forestale, a Cagliari, durante un’operazione di contrasto al bracconaggio.

Dalla rete sono stati recuperati oltre 120 chili di muggini, pescati illegalmente. A seguito delle analisi veterinarie, è stato certificato che il pesce non era idoneo al consumo umano. Da qui la decisione: il pesce è stato distrutto e la rete confiscata.

L’operazione assume particolare rilevanza per la tutela della salute dei consumatori, fanno sapere dalla Forestale. «in quanto il canale di Terramaini-Mammarranca è noto per l’elevato carico di sostanza organica nelle sue acque. Il pesce pescato in quest’area, proveniente da acque di qualità non conforme agli standard igienico-sanitari, sarebbe stato immesso illegalmente nella filiera commerciale, rappresentando un grave pericolo per la sicurezza alimentare».

