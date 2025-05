Gli scooter Honda Sh 125 sono tra quelli maggiormente oggetto di furto. Così questo pomeriggio, quando i motociclisti del pronto intervento della Polizia Locale di Cagliari hanno notato questo ciclomotore in via Cadello, hanno deciso di effettuare un controllo. E sono emerse una serie di irregolarità: il conducente, un 51enne di Quartucciu, era senza patente, mentre lo scooter non era assicurato. Come se non bastasse è emerso, dopo ulteriori accertamenti, che il telaio del mezzo era contraffatto.

Al termine di tutte le verifiche, gli agenti hanno denunciato l’uomo per ricettazione oltre a far scattare una serie di sanzioni amministrative per la guida senza patente (era stata ritirata diversi anni fa al conducente) e per la mancata copertura assicurativa. Lo scooter è stato sequestrato: sono ora in corso le indagini per capire se il mezzo sia stato usato per commettere qualche reato.

