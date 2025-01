Scontro fra auto sull’Asse Mediano di Cagliari, ancora una volta nei pressi dell’uscita per Genneruxi.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti gli operatori del 118 per il soccorso alle persone coinvolte, rimaste ferite in maniera lieve.

In azione anche gli agenti della polizia municipale, per i rilievi di legge e la gestione del traffico. Quest’ultimo è andato in tilt, con i consueti rallentamenti e inevitabili disagi per gli automobilisti di passaggio.

