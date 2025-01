Grave incidente stradale verso le 19.30 in viale Sant’Avendrace a Cagliari. Nello scontro tra un’auto e uno scooter ha avuto la peggio il conducente del ciclomotore: dopo l’impatto con la vettura, il giovane è finito contro le fioriere in cemento, riportando gravi ferite.

Sul posto per i soccorsi, i mezzi del 118: il ferito è stato portato subito nell’ambulanza e stabilizzato, per poi effettuare il trasporto al Brotzu con assegnato un codice rosso.

Per ricostruire quanto accaduto all’altezza della chiesa di Sant’Avendrace si sono messi al lavoro gli agenti della Polizia Locale, che hanno anche chiuso al traffico la strada. Secondo una prima ricostruzione, l’auto svoltando a sinistra, manovra consentita dalla segnaletica stradale, ed è stata superata dallo scooter. C’è stato l’urto e il ciclomotore è finito dall’altra parte della strada, sbattendo contro le grosse fioriere.

Il giovane ha fatto un volo di alcuni metri. La stessa conducente della vettura ha prestato i primi soccorsi al ferito, in attesa del 118. Gli agenti della Polizia Locale hanno sentito alcuni testimoni che hanno assistito all’incidente.

