Grave incidente questa sera dopo le 18,30 in viale Marconi, a Cagliari. A scontrarsi uno scooter e una Lancia Ypsilon, all’altezza di Maury’s.

Due i feriti: entrambi viaggiavano in sella al motociclo. Uno, un diciannovenne, è in coma al Brotzu, l’amico che viaggiava con lui è stato portato in codice rosso nello stesso ospedale ma non è in pericolo di vita.

La dinamica non è ancora chiara: secondo le prime informazioni lo scontro è avvenuto durante una manovra di svolta dell’auto, ma si attendono gli accertamenti degli agenti della polizia locale, intervenuti assieme ai soccorritori del 118.

