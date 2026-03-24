Scontro tra un’auto e un camion questa mattina, intorno alle 11, a Cagliari, in viale La Plaia, all’altezza del dopolavoro ferroviario.

Il tamponamento, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento, non ha causato feriti.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi. Il rallentamento della circolazione ha provocato pesanti disagi al traffico, con code fino a via Roma e anche sul lato opposto, poiché l’auto è rimasta ferma tra le due carreggiate.

(Unioneonline/v.f.)

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